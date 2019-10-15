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Предельно допустимый показатель тестостерона для женщин в легкой атлетике снижен вдвое

12:57
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение о снижении предельно допустимого уровня тестостерона для женщин, участвующих в соревнованиях. Об этом сообщает ВВС. Такое решение было принято на заседании совета ИААФ в Дохе (Катар).

Сообщается, что лимит допустимого уровня тестостерона теперь составит пять наномолей на литр. Ранее допустимый уровень составлял десять наномолей. Это правило действует и для спортсменок с особенностями полового развития, к которым, в частности, относится известная южноафриканская бегунья Кастер Семеня.

Семеня оспаривает новые правила ИААФ, согласно которым она и другие спортсмены с особенностями полового развития должны принимать препараты, снижающие уровень тестостерона, чтобы участвовать в соревнованиях на дистанции от 400 м до одной мили или перейти на другую дистанцию. В правилах указано, что спортсменка-трансгендер может участвовать в соревнованиях, если в течение 12 месяцев содержание уровень тестостерона в ее организме не превысит пять наномолей на литр.

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