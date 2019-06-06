Пожизненно дисквалифицированный Чегин выиграл тендер на обеспечение безопасности спортцентра

Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин, пожизненно дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, стал победителем тендера на обеспечение безопасности спортивного центра, где ранее он занимал пост главного тренера. В данный момент он является владельцем охранного предприятия "Честь-С".

Дисквалификация Чегина вступила в силу в декабре 2016 года. Более 20 его учеников в разное время попались на употреблении допинга, а сам тренер под грузом обвинений завершил карьеру. С тех пор его компания получила три государственных контракта на обеспечение безопасности тренировочного центра в Саранске на общую сумму около 8,5 миллионов рублей.