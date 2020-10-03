Поздняков открыл Всероссийский день ходьбы в Новороссийске

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков торжественно открыл центральную площадку Всероссийского дня ходьбы, которой в нынешнем году стал Новороссийск.

— Сегодня прекрасная погода, идеальная для бодрой прогулки вдоль моря, — отметил Поздняков. — Конечно, мы знаем, что бывают здесь и совершенно другие сезоны, когда бора берет управление погодой в свои руки. Вот и в спорте сейчас период большой турбулентности. Из-за политических и экономических факторов, а также из-за пандемии коронавируса, отмены и переноса соревнований, неопределенности на ближайшее будущее.

Именно поэтому то, что мы вместе с вами проводим сегодня День ходьбы, вызывает чувство радости и оптимизма. Символично, что главной площадкой этого спортивного праздника в год 75-летия великой победы стал город доблести и воинской славы.

Благодарю от лица Олимпийского комитета России руководство города и региона за гостеприимство, главу Федерации гандбола России Сергея Шишкарева за активное участие в организации этого мероприятия. И, конечно, с особой радостью приветствую наших прославленных олимпийских чемпионов, которые сегодня здесь, вместе с нами. Многие из них родились на краснодарской земле, поэтому сегодня они скорее не гости, а хозяева праздника.

Всероссийский день ходьбы проходит в шестой раз в истории. В нынешнем году в нем принимают участие 48 регионов страны. (Антон Бабошин)