Поздняков объяснил выбор центральной площадки Дня ходьбы

Глава ОКР Станислав Поздняков сказал, что выбор Новороссийска в качестве главной площадки шестого Всероссийского дня ходьбы был очевиден.

— Новороссийск выбран нами не случайно — в нынешнем году вся страна празднует 75-летие Победы, — отметил Поздняков. — Поэтому мы решили сделать выбор в пользу города-героя, жители которого и моряки-черноморцы защищали нашу страну до последней капли крови. Их подвиг вошел в историю не только России, но и всего мира. Мы видим сегодня огромное количество людей, которые собрались на свежем воздухе. Мы с коллегами тоже примем участие, постараемся держаться в группе лидеров. Хотя главное не победа, а участие, как говорил барон де Кубертен. Для всего олимпийского движения год непростой, но наши спортсмены большие молодцы, они и на карантине не теряли времени даром. А руководители мотивировали их всеми возможными способами. Сейчас наши федеральные базы открыты, и спортсмены работают на них. (Антон Бабошин)