Помогал ли кто-то Клишиной в получении нейтрального статуса? Рассказывает сама спортсменка

Вице-чемпионка мира-2017 Дарья Клишина дала большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметила, что в 2016-м году в получении нейтрального статуса ей помогала только ее команда.

— В 2016 году вы сами пришли к алгоритму действий или кто-то вас к этому подтолкнул?

— Это решение было принято в секунду — как только я получила оповещение, что не могу участвовать в Олимпиаде. Тут же последовал звонок адвокату. Никаких обсуждений и рассуждений. За два днябыла собрана огромная пачка документов, которую мы отослали в CAS. Мы все над ней кропотливо работали: мой агент, тренер, адвокат и я.

Благо, адвокат точно знал, что нужно, потому что уже имел опыт сложных спортивных кейсов и дел, касающихся WADA. Мы делали все в экстренном порядке, потому что у меня на тот момент не было даже месяца. До самолета в Рио оставалось четыре дня.

— Деньги на адвоката тратили собственные? Там ведь серьезная сумма.

— Только свои. А как иначе? Ведь это мои личные интересы.

— Просто в России даже в легкоатлетической тусовке многие уверены, что за вами кто-то стоял и решал эти вопросы.

— В этом процессе участвовали только я и моя команда. Все. Никакого вмешательства со стороны не было. Тем более, в финансовом плане. (Владимир Иванов)

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