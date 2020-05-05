Один из самых известных марафонцев страны Искандер Ядгаров высказался о комиссии спортсменов ВФЛА.

Напомним, что предыдущую, в которой были такие звезды легкой атлетики как Шубенков, Ласицкене и Сидорова, руководство федерации признало нелегитимной. И устроило новые выборы, в которых те, кто входили в прошлый состав, участвовать отказались.

— Комиссия спортсменов. Как вы оказались в первом созыве, где были Шубенков, Ласицкене и Сидорова?

— Был момент, когда наша легкая атлетика была совсем на дне. Хотелось как-то повлиять на это. Выяснилось, что у Маши, Анжелики уже были мысли объединиться спортсменами.

Но в какой-то момент возникли терки с федерацией. Я был во всем согласен с ребятами. Поэтому тоже сразу вышел из этой темы. Когда возникла вся эту ситуация и ребята высказались, что уходят в сторону, другие спортсмены должны были понять этот знак и сказать: мы тоже отходим. Но нам не хватает солидарности. Получилось, что они не прошли проверку. В итоге собралась комиссия, которая этого не поняла? Не прошла проверку на дурака? (Владимир Иванов)