27 июня, 10:14

Кнороз — о решении Ласицкене приостановить карьеру: «Я абсолютно понимаю Машу»

Павел Лопатко

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала, что понимает причины, по которым многолетний мировой лидер в прыжках в высоту Мария Ласицкене решила приостановить карьеру.

«Я абсолютно понимаю Машу, полностью с ней согласна. Не знаю, как бы я вообще себя чувствовала, будучи на ее месте, когда ты являешься олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира, с прыжком на 2,06 м», — цитирует Кнороз ТАСС.

Мария Ласицкене.Олимпийская чемпионка Ласицкене приостановила карьеру

По словам Кнороз, из-за невозможости участвовать в международных соревнованиях приходится заявляться на турниры в Жуковском и в Чебоксарах с призовыми 100 тысяч рублей. При этом она добавила, что раньше таких призовых вообще не было.

«А я знаю, что многие организаторы зарубежных турниров платили Маше очень большие деньги только за то, чтобы она просто приехала туда выступать. А тут, ну давайте будем честными, как бы мы ни любили свое дело, нам тоже на что-то нужно жить, на какие-то деньги нужно кушать», — сказала спортсменка.

Кнороз считает, что если 32-летняя Ласицкене не продолжит карьеру, то ее поймут.

Источник: ТАСС
  No Name 4

    Вот несчастье-то! "Приходится" заявляться на турниры в Жуковском и в Чебоксарах с призовыми 100 тысяч рублей... Ну так раскопай свой диплом и иди работать по полученной специальности!

    28.06.2025

    • Прыгун в высоту Лысенко пока не погасил долг перед зарубежными адвокатами

    Кнороз считает, что глава World Athletics терпеть не может российских спортсменов

