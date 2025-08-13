Кнороз: «Коу просто не любит россиян и ищет поводы, чтобы нас не допускать»

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз считает, что российские легкоатлеты будут последними в очереди на возвращение на международную арену из-за позиции главы World Athletics Себастьяна Коу.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от крупных международных соревнований с 2022 года. В марте Коу заявил, что совет World Athletics считает санкции адекватными и не видит необходимости их заменять, дополнять или изменять.

«Пока сидит Себастьян Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать. Он просто не любит россиян — и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг — один из таких», — цитирует Кнороз «Чемпионат».

26-летняя Кнороз является чемпионкой России 2023 и 2025 годов. Также она дважды побеждала на чемпионате страны в помещении (2022, 2023).