Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Легкая атлетика

13 августа, 17:58

Кнороз: «Коу просто не любит россиян и ищет поводы, чтобы нас не допускать»

Алина Савинова

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз считает, что российские легкоатлеты будут последними в очереди на возвращение на международную арену из-за позиции главы World Athletics Себастьяна Коу.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от крупных международных соревнований с 2022 года. В марте Коу заявил, что совет World Athletics считает санкции адекватными и не видит необходимости их заменять, дополнять или изменять.

«Пока сидит Себастьян Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать. Он просто не любит россиян — и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг — один из таких», — цитирует Кнороз «Чемпионат».

26-летняя Кнороз является чемпионкой России 2023 и 2025 годов. Также она дважды побеждала на чемпионате страны в помещении (2022, 2023).

Источник: Чемпионат
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
легкая атлетика
Полина Кнороз
Себастьян Коу
Читайте также
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Le Monde рассказала о конфликте Каллас и фон дер Ляйен из-за кадров ЕК
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Скандал с российскими стрелками: СМИ подозревают, что их не пустили на Сурдлимпиаду из-за наличия оружия
Дубровский — о бойкоте скандинавов Олимпиады в случае допуска россиян: «Думаю, что это блеф, как и многие мои коллеги»
Дубровский: «Если к 15-20 декабря получим допуск на международные старты, то есть вариант поехать на Кубок мира»
На Генассамблее ФИДЕ обсудят возвращение флага и гимна российским шахматистам
«Печальный день для шахмат». Украина потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира в Испании
Пять российских шорт-трекистов выступят на Мировом туре в Польше
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Иванов

    "..мужики ощущают себя женщинами ??!!! .." это вы про кого ? дайте хотя бы одно имя И если серьезно, то маятник не качнется, скорее наоборот. Просто Европу (не говоря о мире) вы никогда не видели и не увидите, и обида у вас накипает, и пытаетесь найти для себя неунизительное оправдание - вот и весь смысл вашего послания - видно сразу

    22.08.2025

  • kubinec

    Ну конечно спорт в США и других западных странах не основан на допинге. Там мужики просто ощущают себя женщинами и побеждают в соревнованиях с ними абсолютно честно, да-да. А еще там допинг если и бывает, то передается исключительно через поцелуи, через воду бассейна или по причине диверсии русских, это тоже нужно помнить. А если серьезно, придет время и маятник качнется в другую сторону, и тогда западных спортсменов будет даже жалко, потому что отстранять их будут по таким же надуманным предлогам, как сейчас русских и белорусских спортсменов

    22.08.2025

  • marchela13

    Тебя бы дэбила на СВО,может там мозги вылечила бы какая нибудь шольная.

    14.08.2025

  • marchela13

    Да не все кушают эту гадость,а вот ты просто хохляцкий ДЭБИЛ,

    14.08.2025

  • Александр Иванов

    Олег, не будьте слишком строги к "андрею", он не виноват. Таковы идеологизированные тоталитарные государства, в которых население не обращает внимания на свое жалкое существование, сбитое с толку выдумками власти o своем величии.

    14.08.2025

  • Александр Иванов

    девочка слишком много смотрит ТВ. А Коу просто не любит спортсменов , которые употребляют допинг — и только! А суть то одна - весь спорт в России основан на допинге, как и общество - на лжи..

    14.08.2025

  • андрей андреев

    Согласен. Коу - клинический идиот.

    13.08.2025

  • Олег

    Как говорил один шеф-если человек идиот то это надолго

    13.08.2025

  • андрей андреев

    думаю, Коу был настолько потрясен успехами советских спортсменов на московской Олипиаде, что совсем слетел с катушек и повторяет до сих пор...Почему везде русские? Где же мы, гордые бритты? И невдомек бедному, что русские просто генетически сильнее всех. И как ни отстраняй, мы и через 100 и через миллион лет будем сильнее всех.

    13.08.2025

  • андрей андреев

    так и есть. Коу мрачный русофоб, мерзкая, отвратительная личность. Почти как все англичане.

    13.08.2025

    • Копьеметательница Маркарян не планирует завершать карьеру из-за травмы

    Журова: «Российская легкая атлетика за 10 лет очистилась от допинга»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости