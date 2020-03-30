Пока легкая атлетика остановилась, самое время тренировать кота с помощью туалетной бумаги

Официальный Twitter World Athletics опубликовал шуточное видео с котом, прыгающим через рулоны туалетной бумаги.

— Не можем решить, будет он успешен в беге с барьерами или прыжках в высоту, — говорится в сообщении World Athletics.

Can't decide whether they'd be better at hurdles or high jump ? pic.twitter.com/Psoomsqf99 — World Athletics (@WorldAthletics) March 30, 2020

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены почти все спортивные состязания, а в мире вырос спрос на туалетную бумагу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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