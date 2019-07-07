Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, который подвозил марафонцев, три человека погибли

Недалеко от Екатеринбурга взорвался бензовоз, который подвозил участников марафона, сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что водитель решил подвезти спортсменов, которых встретил на трассе Карпинск-Кыштым. Он посадил семь человек на цистерну, но в дороге не справился с управлением. Машина перевернулась и взорвалась.

Три человека погибли, еще пять, включая водителя, в тяжелом состоянии. Грузовик был гружен 4,5 тоннами топлива, из них вылилось около 500 литров. Предварительно, жертвами оказались участники марафона "Конжак-2019". Это один из этапов Кубка России.