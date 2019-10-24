Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала в своем Instagram пост, в котором задалась вопросом: почему олимпийские чемпионы не являются лидерами мнений?

— Будучи на встречах мы, олимпийские чемпионы, люди добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем: почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы, не так называемые, инфлюенсеры? И почему таковыми являются девушки, большинство из которых «пустые» внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодежь? Вы знаете ответ, дорогие мои подписчики? Я лично в замешательстве...