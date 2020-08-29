«Почему бы не брать марафонцев на контроль во время бега?» Шубенков возмущен действиями РУСАДА на Кубке России

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выразил недовольство организацией допинг-контроля на Кубке России в Брянске. По словам спортсмена, после забега на 110 м с барьерами его заставили проходить допинг-контроль и не дали восстановиться.

«29 августа в Брянске после моего предварительного забега на 110 м с

барьерами на Кубке России примерно в 14.35 ко мне подошел инспектор допинг-контроля из РУСАДА и вручил уведомление о необходимости пройти процедуру контроля, — написал Шубенков в Twitter. — На мой вопрос, могу ли отдохнуть и должным образом подготовиться к финальному забегу, который должен был состояться в 16:00 (а вход в колрум — в 15:45, то есть примерно через час), офицер ответил, что, согласно антидопинговым правилам, я имею право на отсрочку в прохождении процедуры. После получасового отдыха мне понадобилось

посетить туалет, о чем я уведомил находящегося поблизости офицера. Она

ответила, что такое мое действие будет являться грубым нарушением процедуры, и что мне тогда следует сдать допинг-пробу и надлежащим образом все запротоколировать.

В ответ на мои возражения, что мне надо правильно размяться, подготовиться и настроиться, мне сообщили, что на все эти дела времени было достаточно, а если я не был готов сходить в туалет сразу после предварительных забегов, я мог бы отдохнуть и на пункте сдачи проб. Такой ответ меня совершенно вывел из себя, я был взбешен до крайней степени. После этого я имел разговор со старшим инспектором по допинг-контролю на Кубке России, который подтвердил, что офицер полностью действовал в рамках правил, «а

пока вы спорите, вы уже могли бы завершить процедуру сдачи проб, она

занимает не более 15 мину». В конце концов, я был вынужден согласиться на процедуру контроля, сократив драгоценное время на подготовку.

В итоге действия офицеров РУСАДА на Кубке России привели к тому, что я был

поставлен в неравные условия с моими соперниками, которым не пришлось

проходить процедуру допинг контроля и уменьшать время на отдых и разминку".

Также легкоатлет приписал: «Что случилось со мной в Брянске. Также есть пара афигительных предложений для РУСАДА: почему бы не брать марафонцев на контроль прямо во время бега; или прыгунов между попытками. Если это «не по правилам», то многоборцы между видами — точно ваш вариант».

Несмотря на недовольство, Шубенков стал победителем соревнований.