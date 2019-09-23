Почему 18 российским легкоатлетам отказано в нейтральном статусе? Ответ ИААФ

ИААФ направила в ВФЛА информацию о причинах отказов в нейтральном статусе 18 легкоатлетам РФ. 10 сентября стало известно, что ИААФ отказала 18 спортсменам, среди которых Анна Чичерова и Елена Лашманова.

Александре Ярышкиной (прыжок в высоту), Наталье Погребняк (100, 200 м), Анастасии Витюговой (метание диска) было отказано из-за недостаточного времени нахождения их в пуле. Информация касательно Павла Савина (400 м) требует дополнительной проверки.

В решениях по Анне Авдеевой (толкание ядра), Александре Гуляевой (800, 1500м), Алене Гордеевой (толкание ядра), Ангелине Жук-Красновой (прыжок с шестом), Антонине Кривошапке (400 м), Екатерине Коневой (прыжок в длину, тройной прыжок), Дарье Нидбайкиной (тройной прыжок), Константину Плохотникову (1500 м, 3000 с/п), Евгении Соловьевой (толкание ядра), Екатерине Строковой (метание диска), Анне Чичеровой (прыжок в высоту), Максиму Якушеву (3000 м с/п), Елене Лашмановой (спортивная ходьба), Екатерине Завьяловой (800, 1500 м) причиной отказов указаны ведущиеся в отношении данных спортсменов расследования, связанные с перепроверкой базы LIMS московской лаборатории. В решениях указано, что в рамках ведущихся расследований, возможно, потребуется перепроверка проб данных спортсменов.

Наличие в прошлом дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил указано в качестве отягчающих обстоятельств для получения нейтрального статуса для Анны Авдеевой, Анны Чичеровой, Екатерины Коневой, Екатерины Завьяловой и Александры Гуляевой.