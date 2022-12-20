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Допинг

Сегодня, 21:03

Победительницу Бостонского марафона отстранили за допинг на шесть лет

Иван Шитик
Корреспондент
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Диана Кипиокей.
Фото Getty Images

Победительницу Бостонского марафона 2021 года кенийку Диану Кипиокей дисквалифицировали на шесть лет, сообщает Inside The Games.

В допинг-пробе Кипиокей были обнаружены следы триамцинолона.

Срок дисквалификации отсчитывается с момента ее временного отстранения — 27 июня 2022 года. При этом будут аннулированы ее результаты с 11 октября 2021 года, среди которых победа на Бостонском марафоне.

По данным Независимого легкоатлетического органа (AIU), в настоящее время 55 кенийских спортсменов отстранены от участия в соревнованиях, еще восемь находятся под временным отстранением.

Диана Кипиокей. Победительница самого знаменитого марафона в США угодила в допинговый скандал. У нее отберут титул

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