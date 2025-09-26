Победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет

Пресс-служба Стокгольмского марафона объявила о смерти победительницы 2025 года Шеварге Амаре Алене. Спортсменке из Эфиопии было 30 лет.

«С глубокой скорбью мы узнали о кончине Шеварге Алене, победительницы Стокгольмского марафона-2025. Ей стало плохо во время тренировки, и ее доставили в больницу, где, к сожалению, ее жизнь не удалось спасти. Шеварге Алене было 30 лет. Наши соболезнования с ее семьей и близкими», — говорится в сообщении.

31 мая Алене стала победительницей марафон в столице Швеции, преодолев дистанцию за 2 часа 30 минут 38 секунд. Всего она 12 раз побеждала в 27 марафонах.

Личные рекорды Алене были — 1:07,43 на полумарафоне (в мае 2022 года в Конье) и 2:27,26 на марафоне (в октябре 2023 года на Кейптаунском марафоне).