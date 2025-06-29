Победительница первенства России Иванова: «В Красноярске не получалось найти общий язык»

Елизавета Иванова выиграла финал бега на 400 метров с барьерами на второй день Первенства России по легкой атлетике среди девушек моложе 20 лет, проходящего в Екатеринбурге.

По ходу этого турнира Елизавета улучшила личный рекорд на 1,43 секунды, что, даже с учетом невысоких скоростей российских юниорок на этой дистанции, является достаточно серьезным прогрессом. Еще более необычно то, что старт в Екатеринбурге стал первым для спортсменки за новый регион — Санкт-Петербург. Ранее она представляла Красноярский край.

После завершения соревнований спортсменка рассказала «СЭ» о том, почему сменила регион, насколько удивлена своим результатам и понимает ли, за счет чего можно прогрессировать дальше.

— Вчера ты установила личный рекорд, 1.00,11, сегодня — пробежала еще на секунду быстрее, 59,10. Ожидала подобного?

— Нет. Понимала, что могу показать такой результат, но не верила, что получится.

— Обычно на 400 метров с барьерами спортсмены достаточно точно понимают свои возможности.

— Я просто бежала сломя голову. Мы с тренером договорились начать поспокойнее, а затем уже добавить на финиш. Не знаю, я просто поняла, что могу, что надо. Так долго к этому шла, очень сильно хотела выиграть. Не верю в произошедшее до сих пор.

— У тебя вчера был лучший результат в квалификации.

— Понимала, что для победы нужно будет выбегать из минуты, но предполагала, что результат будет в районе 59,90. Не могла подумать, что он окажется ближе к 59 секундам ровно. Для меня сейчас это уже очень хороший результат, но если собрать технику, то можно бежать быстрее.

— Это твой первый старт за Питер, раньше выступала за Красноярский край, что произошло?

— Неделю назад сменила регион.

— В чем была проблема в Красноярске?

— Проблем было много, как и травм. Не получалось, не шло. Весной травмировалась, были проблемы с ахиллом, даже говорили, что у меня разрыв. Решила, что нужно что-то менять.

— Разрыв ахилла весной? Это невозможно, ты бы бежать сейчас не смогла.

— В апреле травмировалась на сборе в Адлере. Ахилл меня давно беспокоил, и этот сбор был решающим. Не знаю, насколько это правда, про разрыв, потому что да, если бы у меня был разрыв, вряд ли бы я успела восстановиться. А я неделю поделала физиотерапию, потом две недели отдохнула, и все. Но тогда я не думала, что так быстро вернусь,

— В итоге получилось, что ты меняешь тренера, регион, и выходишь на личные рекорды.

— Думаю, проблемы были больше в голове. В Красноярске не получалось найти общий язык. Там много всего было. А сейчас я в порядке, с холодной головой. И все получается.

— Связываешь это с каким-то психологическим аспектом?

— Думаю, да, потому что я и в прошлом году хорошо была готова, просто были проблемы в голове.

Очень нравится новый тренер, классная группа, все ребята дружелюбные, мне все подходит. Были проблемы с тем, где жить, но вроде бы решили.

— Красноярск отпустил нормально?

— Не очень, были вопросы, но сейчас все в порядке.

— Эстафеты здесь бежишь?

— Нет, я на этом первенстве России выступаю как личница, не даю очки в командный зачет, это все из-за перехода.

— Куда дальше?

— Первенство России среди молодежи до 23 лет, хочу попробовать пробежать с девушками постарше, и перед этим матчевая встреча в Бресте.

— Учитывая такой прогресс, 58 секунд в этом сезоне видишь?