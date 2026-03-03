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3 марта, 09:30

Илья Телькунов: «Мне надоело заочно соревноваться с иностранцами, хочу побороться в одном секторе»

Руслан Минаев

Победитель зимнего чемпионата России в тройном прыжке Илья Телькунов поделился эмоциями после результата в 17 метров, который позволил ему выполнить норматив на чемпионат мира в помещении.

«Мне впервые в карьере удалось прыгнуть на 17 метров, — цитирует ТАСС Телькунова. — Я думаю, это получилось благодаря отличной разминке, прекрасному сектору в манеже и замечательному собственному настрою на борьбу. Мотивировал на дальний прыжок и мой соперник Дмитрий Чижиков, без него ничего бы могло не получиться».

22-летний легкоатлет признался, что внимательно следит за зарубежными конкурентами.

«Конечно, я слежу за тем, как прыгают и за границей, мне уже давно надоело с ними заочно соревноваться. Хочется выйти и побороться в одном секторе», — добавил он.

Он также прокомментировал перспективы международных стартов.

«Конечно, я знал, что норматив на зимний чемпионат мира равен 16,90 метра. Мы туда, скорее всего, не поедем, поэтому буду смотреть этот чемпионат мира по телевизору. И думать о том, что я мог бы там показать. Сейчас я мечтаю об Олимпиаде. Но будь как будет, на все воля божья», — сказал он.

Напомним, Телькунов победил на чемпионате России в Южно-Сахалинске с результатом 17 метров. Второе место занял Дмитрий Чижиков (16,81), третье — Виталий Павлов (16,58). В активе спортсмена бронза Игр БРИКС-2024.

Источник: ТАСС
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легкая атлетика
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