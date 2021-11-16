Писториус попросил о досрочном освобождении из тюрьмы

Знаменитый бегун-ампутант Оскар Писториус отбыл половину тюремного срока за убийство своей подруги Ревы Стенкамп и получил право на условно-досрочное освобождение. У администрации исправительного учреждения нет претензий к осужденному, однако по законам ЮАР добро на УДО должны дать и представители жертвы. Между тем, родители погибшей девушки категорически против выхода Писториуса на свободу, поскольку считают, что бывший спортсмен так и не раскаялся в содеянном и не рассказал на суде всей правды.

Оскар в 2014 году был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к шести годам заключения, но позже обвинение было переквалифицировано на обычное убийство, и бегун получил 13 лет и пять месяцев. В общей сложности судебный процесс занял пять лет. В тюрьме Писториус жаловался на избиения со стороны сокамерников и условия содержания, неподходящие для человека с ограниченными возможностями. Рева Стенкамп была убила в ночь на 14 февраля 2013 года тремя выстрелами из девятимиллиметрового парабеллума.