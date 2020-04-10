Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о ситуации с коронавирусом в США.

— В каждом штате разные правила. Я в Атланте, штат Джорджия. Мы официально имеем право выходить на улицу, но при этом всем советуют для безопасности оставаться дома, — рассказал Клишина в эфире канала Sportcast. — Если вы хотите заниматься физической активностью, то можете выходить в парки. У нас есть такая официальная пометка.

Предполагается, что пик по количеству зараженных в Америке придется на конец апреля. То, что сейчас творится в Нью-Йорке, это просто ужасно. Честно говоря, ситуация очень удручающая. То, что в России ввели жесткий карантин, несмотря на то, что не так много случаев заболевания, как в других странах, это самое логичное и правильное решение, чтобы предотвратить весь этот ужас, который происходит сейчас в Америке.

Скупка туалетной бумаги? Я столкнулась с этим около трех недель назад. Пошла в обычный магазин, в который все время хожу, недалеко от дома. Я просто пошла за продуктами, а тут смотрю — люди едут с упаковками, вывозят по три огромных блока туалетной бумаги. Я задумалась: «Что происходит? Почему они это делают?» Видимо, все испугались, что будут больше есть, когда сядут на карантин, и использование туалетной бумаги увеличится в разы. Честно, я туалетную бумагу так и не покупала. Через пару недель в магазине повесили большую вывеску: возврат туалетной бумаги запрещен.