Петр Иванов покинул пост главы ВФЛА на два года по решению CAS

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов покинул свой пост в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает 13 февраля пресс-служба ВФЛА на официальном сайте организации.

«Петр Иванов, назначенный 20 января 2021 заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, входит в настоящее время в круг лиц, определенных решением CAS от 17 декабря 2020 г. по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), которым запрещено работать на такой должности, как глава ВФЛА в течение 2 лет», — говорится в заявлении ВФЛА.

Отмечается, что Иванов вернется к исполнению своих обязанностей после 17 декабря 2022 года — срока ограничений, установленных CAS. Полномочия президента ВФЛА перешли к первому вице-президенту организации, Ирине Приваловой.

Иванов был избран главой ВФЛА 30 ноября 2020 года сроком на 4 года.