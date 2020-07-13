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Первый шаг к славе. 17 лет назад Исинбаева установила свой первый рекорд

13 июля 2020, 10:00
Елена Исинбаева. Фото Reuters
Елена Исинбаева. Фото Reuters
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17 лет назад 21-летняя Елена Исинбаева на соревнованиях в Гейтсхеде установила свой первый в карьере мировой рекорд в прыжках в высоту с шестом — 4 метра 82 сантиметра. После этого россиянка много раз улучшала свое достижение, добравшись до отметки 5 метров 6 сантиметров в 2009 году.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

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