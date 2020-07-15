Комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о том, что российский легкоатлет Матвей Волков, которого считают одним из самых перспективных шестовиков мира, переезжает в Белоруссию и планирует выступать за сборную этой страны.

«Первый пошел! — написал Губерниев в Telegram. — Юный, 15-летний талантливый прыгун с шестом Матвей Волков будет выступать за Беларусь! Парень меняет гражданство!Он уже прыгает лучше всех в мире среди юниоров 5.50, результат невероятный, мальчишка просто вундеркинд! И я понимаю его решение и решение его отца и тренера! Константин Волков, вице- чемпион олимпиады-80, был главным претендентом на победу в 84! Но маразматики из Политбюро ЦК КПСС отобрали у Волкова победу на играх в Лос-Анжелесе! Он был готов лучше Бубки тогда! Константин, чьи родители известные в СССР спортсмены и тренеры, взял на альтернативной Дружбе- 84 пять метров 80 сантиметров, это было значительно лучше победного олимпийского результата в США! Так украли одну победу, а сейчас были готовы украсть успехи в его сына! Но Матвей будет выступать за Беларусь! Это радостное и горькое событие! Мы теряем юное поколение легкоатлетов, это чудовищно, плакать хочется от несправедливости! Но спортсмены должны выступать! Нам грозит полный легкоатлетический бан, руки опускаются... есть ли надежда?»

В феврале Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов до 16 лет. Он не имеет российского спортивного гражданства, так как никогда не выступал за национальную сборную на международных стартах.