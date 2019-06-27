Павел Колобков: "ВФЛА готова к восстановлению в правах"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) готова к восстановлению своего статуса. По его словам, теперь остается только ждать решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

– ВФЛА имела серьезные проблемы, больше 100 человек были дисквалифицированы повторно, – приводит РИА "Новости" слова Колобкова. – Федерация сделала определенные выводы, заменен весь состав федерации. Минспорт содействует, мы помогаем федерации. Думаю, ВФЛА готова к восстановлению, ждем решения международной федерации.

Были выдвинуты определенные требования, на данный момент они выполнены, теперь надо более плотно взаимодействовать с международными федерациями. Федерация может быть восстановлена либо 23 сентября, либо в другом режиме. ВФЛА заслужила восстановление и то, чтобы команда выступала под российским флагом. Они проделали огромную работу, что отметила и международная федерации. Это в интересах всей мировой легкой атлетики. Эта ситуация плоха для всей легкой атлетики, а не только для России.

Напомним, что 9 июня совет ИААФ решил продлить отстранение ВФЛА, которая временно лишилась членства в IAAF в ноябре 2015 года. После отстранения федерации российские спортсмены могут участвовать в международных стартах только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

Ближайшее заседание совета ИААФ пройдет в Дохе 23 сентября. Ранее глава рабочей группы ИААФ по статусу ВФЛА Руне Андерсен отметил, что группа может порекомендовать принять решение раньше этого срока, если потребуется, в случае существенных движений по невыполненным условиям восстановления.