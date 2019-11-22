Павел Колобков: «В среду будет рассмотрена дальнейшая судьба федерации легкой атлетики»

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию во Всероссийской федерации легкой атлетики.

В четверг, семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, были выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил об их отстранении.

— Я собрал сегодня совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в федерации легкой атлетики, — сказал Колобков в интервью пресс-службе Министерства спорта РФ. — Приняли решение провести комиссию по аккредитации министерства спорта в среду, где будет рассмотрена дальнейшая судьба легкой атлетики. Сейчас для нас самое главное, что бы не был нарушен тренировочный процесс. Всем спортсменам будет оказана вся необходимая помощь, для того, чтобы тренировочный и соревновательный процесс продолжался.

Президиум ВФЛА, который обсудит вопросы, касающиеся приостановки деятельности главы организации Шляхтина и назначения исполняющего обязанности президента федерации, состоится 23 ноября в Олимпийском комитете России.

Мария Ласицкене: «Шляхтин и его команда должны покинуть занимаемые посты в ВФЛА»