Павел Колобков: "В сборной России не работают дисквалифицированные тренеры"

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил тренеры не работают в сборной России по легкой атлетике.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что бывший старший тренер группы российских спринтеров Валентин Маслаков продолжает работать со спортсменами, несмотря на допинговый скандал, разразившийся в легкой атлетике в 2015 году. При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не выдвигала официальных обвинений в адрес Маслакова, однако глава рабочей группы организации Руне Андерсен на пресс-конференции в понедельник сообщил, что ИААФ запросила у Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подробные разъяснения по данному вопросу.

- Как только спортсмены или тренеры будут дисквалифицированы, они автоматически будут исключены из состава, - цитирует ТАСС Колобкова. - И если станет известно, что кто-то из специалистов, включенных в состав, дисквалифицирован или временно приостановлен ИААФ, то его участие в тренерской деятельности также будет приостановлено. Но пока у меня нет сведений о таких случаях.