21:08 | Легкая атлетика

Павел Колобков: "Предложения РУСАДА отстранить руководство ВФЛА несвоевремены"

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Министр спорта РФ Павел Колобков назвал считает несвоевременными предложения главы РУСАДА Юрия Гануса по реформам в российской легкой атлетике.

 
Открытое письмо Юрия Гануса.Глава РУСАДА призвал к полному отстранению руководства ВФЛА и тренеров сборной России

Ганус в открытом письме главе ОКР Станиславу Позднякову предложил, в частности в полном составе отстранить руководство ВФЛА, тренеров сборной России и глав центров подготовки спортсменов.

"Предложения РУСАДА несвоевременны. Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всемирным антидопинговым агентством.
Работа ведется. "Дорожная карта" фактически выполнена.

АтНапомню, что ВФЛА является общественной организацией. Поэтому любые структурные изменения в Федерации могут решаться в соответствии с уставом этой организации", – говорится в заявлении Колобкова.

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