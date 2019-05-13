Павел Колобков: "Предложения РУСАДА отстранить руководство ВФЛА несвоевремены"

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал считает несвоевременными предложения главы РУСАДА Юрия Гануса по реформам в российской легкой атлетике.

Ганус в открытом письме главе ОКР Станиславу Позднякову предложил, в частности в полном составе отстранить руководство ВФЛА, тренеров сборной России и глав центров подготовки спортсменов.

"Предложения РУСАДА несвоевременны. Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всемирным антидопинговым агентством.

Работа ведется. "Дорожная карта" фактически выполнена.

АтНапомню, что ВФЛА является общественной организацией. Поэтому любые структурные изменения в Федерации могут решаться в соответствии с уставом этой организации", – говорится в заявлении Колобкова.