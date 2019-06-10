Павел Колобков: "Мне было неприятно заявление Ласицкене"

Министр спорта Павел Колобков на встрече с журналистами в Москве заявил, что обсудит с президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрием Шляхтиным перспективы восстановления организации в ИААФ. В то же время сам Шляхтин, по его словам, должен встретиться с недовольными спортсменами. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене на своей странице в Инстаграме призвала причастных к допинговому скандалу в российской легкой атлетике уйти в отставку.

- Конечно, с президентом федерации будем разговаривать, потому что уже три года работы, большая работа выполнена, но результат не достигнут. Конечно, он устал от этого, он много времени за этим проводит. Будем обсуждать, насколько он уверен в том, что может довести ситуацию до логического конца.

- Такое же мнение выражала Мария Ласицкене. Может ли руководство ВФЛА работать без доверия спортсменов-лидеров?

- Такое доверие нужно. И для меня было неприятно это заявление Ласицкене. Несколько раз она у меня была. Для федерации это плохой сигнал. Значит, у них нет прямого взаимодействия с молодыми ребятами, ведущими спортсменами. Это неприятная информация для федерации. Дмитрий Шляхтин обязательно должен с ними встретиться, рассказать, что делается. Может, спортсмены не знают, какая большая работа ведется. И должен наладить поддержку среди наших чистых спортсменов, защищающих честь нашей страны. (Дмитрий Кузнецов)