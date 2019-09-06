Павел Колобков: «Ласицкене критиковала руководство ВФЛА из-за отсутствия информированности»

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал критику российской легкоатлетки Марии Ласицкене в адрес руководства ВФЛА. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту ранее раскритиковала президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

— Ласицкене — выдающаяся спортсменка. На данный момент федерация делает все необходимое, чтобы восстановить свои права, — цитирует ТАСС Колобкова. — Я думаю, что Ласицкене сказала эти слова из-за отсутствия информированности о той работе, которую проводит федерация. Поэтому я бы посоветовал президенту федерации Дмитрию Шляхтину почаще встречаться со спортсменами, разъяснять свою позицию, разъяснять все, что делается федерацией. Конечно, мне понятна реакция наших спортсменов, многие раздражены, что на протяжении последних трех лет федерация ограничена в правах. Любому спортсмену неприятно выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, особенно тем, кто выигрывает на соревнованиях, — ты не слышишь гимна своей страны, не поднимается флаг твоей страны.