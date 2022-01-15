Паралимпийский чемпионат мира по легкой атлетике отменен

Мировое первенство по легкой атлетике среди паралимпийцев, которое должно было пройти в японском Кобе в 2022 году, отменено. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«Международный паралимпийский комитет (МПК) проинформировал Паралимпийский комитет России об отмене в этом году чемпионата мира по легкой атлетике. Соревнования должны были пройти в японском Кобе и стать квалификационными к летним Паралимпийским играм 2024 года в Париже», — цитирует ТАСС Рожкова.

Рожков добавил, что в настоящее время организационный комитет чемпионата мира и МПК прорабатывают вопрос о переносе соревнований на 2024 год.