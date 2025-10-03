Паралимпиец Глазырин завоевал золотую медаль ЧМ с рекордом Европы в беге на 100 м

Российский легкоатлет-паралимпиец Кирилл Глазырин завоевал золотую медаль чемпионата мира.

Россиянин показал лучший результат в беге на 100 м в классе T36 — 11,73 секунды. Второе и третье места заняли китайские спортсмены Ден Пейчен (11.77) и Ян Ифей (12.03).

Ранее Глазырин завоевал серебряную медаль в беге на 400 м (Т36).

Еще один россиянин — Сергей Бирюков выиграл серебро в прыжках в длину в классе T37, показав результат 6,43 м.