Пахноцкая заявила, что российские легкоатлеты стали ближе к Олимпиаде после утверждения плана ВФЛА
17:38
Независимы эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая отреагировала на план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Ранее сегодня, 1 марта, World Athletics одобрила план восстановления ВФЛА в международных правах.
«Много работы сделано, но еще больше предстоит сделать в будущем. Но очень хорошо, что теперь есть четкая линия, согласно которой ВФЛА будет действовать. Стали ли российские легкоатлеты после утверждения плана ближе к Олимпийским играм в Токио? Их шансы выросли», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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