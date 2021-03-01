Пахноцкая заявила, что российские легкоатлеты стали ближе к Олимпиаде после утверждения плана ВФЛА

Независимы эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая отреагировала на план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее сегодня, 1 марта, World Athletics одобрила план восстановления ВФЛА в международных правах.

«Много работы сделано, но еще больше предстоит сделать в будущем. Но очень хорошо, что теперь есть четкая линия, согласно которой ВФЛА будет действовать. Стали ли российские легкоатлеты после утверждения плана ближе к Олимпийским играм в Токио? Их шансы выросли», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.