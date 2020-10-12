Оскар Писториус в тюрьме начал курить, отрастил бороду и поверил в бога

Билл Шредер, бывший директор школы, основанной скандальным бегуном-паралимпийцем Оскаром Писториусом, посетил своего экс-шефа в тюрьме и рассказал о своих впечатлениях в интервью газете The Sun. 33-летний чемпион Паралимпиады сейчас отбывает 13-летний срок за убийство своей подруги Ревы Стемпкамп. Через два года он получит право на досрочное освобождение. Но, по словам Шредера, на свободу выйдет совсем другой человек.

Писториус, у которого нет обеих ног, неоднократно жаловался на условия содержания в тюрьме. Но сейчас он смирился, отпустил бороду, забросил спорт, начал курить и обратился к Богу. Теперь для него главное — не выход из тюрьмы, а раскаяние. «Он боится вернуться на свободу, поскольку не уверен, что его простили по-настоящему», — заявил Шредер. В 2018 году родители Ревы сказали, что прощают Оскара, не желают с ним общаться. Оскар до сих пор уверяет, что смертельные выстрелы в 2013-м году были сделаны им случайно, а не из ревности.