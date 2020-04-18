Организаторы турниров призывают World Athletics возобновить отбор на Олимпиаду не в декабре, а осенью

Члены Ассоциации организаторов международных турниров попросили Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновить отбор на Олимпиаду осенью, сообщает Inside the Games.

Соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса, а Игры в Токио перенесены с 2020 на 2021 год.

World Athletics приняла решение о приостановке квалификации к Играм до 1 декабря.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 295 774 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 157 900 человек, выздоровело — 587 761.

По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля в России всего зарегистрировано зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.