Организаторы турнира в Глазго могут вернуть Ласицкене в число участниц

Организаторы турнира в Глазго, который пройдет 15 февраля 2020 года, могут вернуть трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене в число участников соревнований.

Ранее спортсменку исключили из числа участниц из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

— После обвинений AIU (независимого легкоатлетического дисциплинарного органа — прим. ТАСС) в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики, которые были выдвинуты 21 ноября, мы были уведомлены AIU и World Athletics (Международной ассоциацией легкоатлетических федераций) о том, что на данный момент ни один спортсмен ANA не допущен к соревнованиям в 2020 году. Если эта ситуация будет развиваться благоприятно для конкретных спортсменов, в данном случае Марии Ласицкене, то мы, конечно, будем стремиться восстановить ее в составе участников турнира в Глазго, — приводит ТАСС слова представителя Британской федерации легкой атлетики.