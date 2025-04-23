Организаторы Московского полумарафона бесплатно допустят до забега ветеранов боевых действий и инвалидов

В Беговом сообществе рассказали, сколько человек планируют принять участие в Московском полумарафоне-2025.

«Всего на всех дистанциях ожидается до 28 тысяч бегунов. Около 2 тысяч регистраций на Московском полумарафоне предусмотрены для людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий — для них участие бесплатное, все расходы берут на себя организаторы забега», — цитирует пресс-службу организаторов соревнования ТАСС.

Также в Беговом сообществе отметили, что 52,8 процентов от общего числа зарегистрированных выйдут на старт Московского полумарафона впервые.

В 2024 в Московском полумарафоне приняли участие 20 тысяч человек.