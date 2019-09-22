Организаторы Московского марафона подготовили 130 литров воды и 24 тонны фруктов

Организаторы Московского марафона подготовили для его участников порядка 24 тонн фруктов, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнования. В 2019 году в марафоне на старт вышли около 30 тысяч участников.

«На дистанции находятся 15 пунктов питания. Для участников заготовлено 130 тысяч литров воды, 180 тысяч стаканчиков, 30 тысяч порций изотоника и 13 тысяч гелей. А также 13 тонн бананов, семь тонн апельсинов, четыре тонны яблок и 10 тысяч литров безалкогольного пива», — сообщили организаторы соревнований.