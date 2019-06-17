Определен состав сборной России по легкой атлетике на Европейские игры

Определен окончательный состав легкоатлетической команды, которая примет участие во II Европейских играх в Минске. Соревнования пройдут с 23 по 28 июня.

В команду России войдет 25 человек, из них – 18 спортсменов (15 – основной состав, 3 – запасные), 5 тренеров, врач, массажист. Все легкоатлеты, которые примут участие в Играх, имеют нейтральный статус. Команды вылетает в столицу Белоруссии 21 июня.

Спортсмены:

Основной состав:Дмитрий Лопин, Дженнифер Акиниймика (оба – 100 м), Артем Макаренко (110 м с/б), Мария Павлова (100 м с/б), Вячеслав Колесниченко, Тимофей Чалый, Вера Рудакова, Полина Миллер (все – смешанная эстафета 4×400 м), Егор Николаев, Евгений Кунц, Валерия Андреева, Алена Мамина (все – смешанная эстафета в виде гонки преследования), Илья Иванюк (прыжок в высоту), Елена Соколова (прыжок в длину), Екатерина Старыгина (метание копья);

Запасные:Илья Шкуренев (смешанная эстафета 4×400 м), Ирина Такунцева (100 м с/б/смешанная эстафета 4×400 м), Яна Глотова (смешанная эстафета 4×400 м/смешанная эстафета в виде гонки преследования);

Тренеры:

Главный тренер сборных команд России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, старшие тренеры – Дмитрий Зорин, Дмитрий Богданов, Игорь Мироненко, Николай Жуликов;

Персонал:

Врач Иван Петров, массажист Егор Кочергин.