Подруга погибшей российской бегуньи Маргариты Плавуновой Ольга Петрушина сообщила, что у 25-летней спортсменки были проблемы с сердцем.

— У нее были проблемы с сердцем, — приводят «РИА Новости» слова Петрушиной. — Она проходила недавно обследование. Но никто не знал, что это будет настолько серьезно. После вскрытия точно скажут, но подозревают, что это была сердечная недостаточность.

Это не была подготовка к соревнованиям. Соревнования у нее закончились в июле. Она просто бегала для себя кросс... Она была за городом в деревне у бабушки, просто выбежала и до дома добежала. И, как нам сказали, упала. У нее прихватило сердце, ее не успели спасти. Думаю, что скорая была далеко, потому от деревни 40 километров до города.

Плавунова — многократная чемпионка Тамбовской области и призер чемпионата ЦФО в барьерном беге.