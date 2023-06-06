Олимпийский чемпион Роблес назвал Шубенкова лучшим барьеристом десятилетия

Олимпийский чемпион Пекина-2008 в беге на 110 метров с барьерами Дайрон Роблес рассказал о своем отношении к отстранению российских спортсменов от международных соревнований.

Также кубинец 32-летнего россиянина лучшим барьеристом последних десяти лет.

– Очень сложная ситуация. Я сочувствую российским спортсменам и желаю, чтобы это как можно быстрее закончилось и все могли выступать в равных условиях. Это, конечно, все неправильно.

– Что можете сказать Сергею Шубенкову?

– Видел его вчера на Никольской. Мы поговорили. Он очень мотивирован. Сергей - самый сильный барьерист последнего десятилетия. Желаю ему все самого хорошего, и чтобы он продолжал бегать, — сказал Роблес.