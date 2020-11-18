Олимпийский чемпион из Кении обвинен в сексе с несовершеннолетней

Олимпийский чемпион в беге на 3000 метров с препятствиями Консеслус Кипруто из Кении обвинен у себя на родине в «осквернении» 15-летней, сообщает Inside the Games. Поскольку девушке, с которой 25-летний спортсмен занимался сексом в своем доме в городе Капсабете, не исполнилось 16 лет, Кипруто грозит до 20 лет тюрьмы. В ожидании суда подозреваемый, не признавший себя виновным, освобожден под залог в 1800 долларов.

Кипруто, который официально работает полицейским, выиграл золото в стиплчезе на Олимпиаде-2016. Кроме того, на его счету победы на чемпионатах мира в 2017 и 2019 годов. В этом сезоне Консеслус был заявлен на этап Бриллиантовой лиги в Монако в августе, но снялся после положительного теста на коронавирус. Родственники 15-летней девушки написали заявление на бегуна после того, как она убежала из дома и провела в обществе Кипруто три дня. Консеслус утверждает, что подруга ввела его в заблуждение, заявив, что является совершеннолетней.аРаРа