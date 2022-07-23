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Ласицкене заявила, что не будет менять спортивное гражданство: «Я слишком стара для этого»

Ласицкене заявила, что не хочет менять спортивное гражданство
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не будет менять спортивное гражданство.

«Я не думаю об этом (о смене спортивного гражданства — Прим. «СЭ»), да и уже слишком стара для этого. Просто не хочу», — цитирует спортсменку ТАСС.

Ранее Ласицкене с результатом 1.91 метра победила на турнире в Москве, после чего не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение спортсменам из России и Белоруссии выступать на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги.

В 2021 году 29-летняя россиянка стала победительницей Бриллиантовой лиги. Также она является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении и чемпионкой Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/15294207
Мария Ласицкене (Кучина)
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Ласицкене расплакалась после победы на турнире в Москве
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