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Ласицкене расплакалась после победы на турнире в Москве

Руслан Минаев
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не смогла сдержать эмоций после победы на турнире «Путь к Олимпу» в Москве.

Как сообщает ТАСС, спортсменка расплакалась после заключительной попытки на высоте 1.96 метра. К этому моменту она уже выиграла соревнования с результатом 1.91 метра.

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение спортсменам из России и Белоруссии выступать на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги.

В 2021 году 29-летняя россиянка стала победительницей Бриллиантовой лиги. Также она является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении и чемпионкой Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/15294093
Мария Ласицкене (Кучина)
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