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Лебедева о выступлении Трусовой: «Не представляю, если бы нас пригласили на лед»

Лебедева отреагировала на выступление Трусовой на Неделе легкой атлетики
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину и в тройном прыжке Татьяна Лебедева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выступление российской фигуристки Александры Трусовой на Неделе легкой атлетики в Москве.

«Респект и уважение, что она осмелилась, пришла. Не представляю, если бы нас на лед пригласили. Мы бы как коровы на льду смотрелись. Надеюсь, что она не получила травму. Это будет частью базовой подготовки для следующих соревнований, чтобы в будущем смогла исполнить, например, пятерной прыжок. Здесь совершено неважен результат. Главное, что она популяризовала легкую атлетику. Было такое хорошее внимание. Для нас такой бальзам на душу, что к нам внимание, что вообще проходит Неделя легкой атлетики, где могут выступать не только профессионалы, но и любители, ветераны, студенты», — сказала Лебедева корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее 17-летняя фигуристка приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину. Первый прыжок — 3,80, второй — 3,94, третий — 4,10, последний, четвертый прыжок получился 4,19.

Александра Трусова
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