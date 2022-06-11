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Сегодня, 12:20

Олимпийская чемпионка в метании молота Влодарчик задержала автомобильного грабителя

Карен Саркисян
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик рассказала, что самостоятельно задержала пытавшегося угнать машину вора. Инцидент произошел в Варшаве.

«В мою машину вломился иностранец, — написала Влодарчик в социальной сети. — Я поймала его в одиночку и передала полиции. К сожалению, поплатилась за это мышечной травмой. Операция пройдет в понедельник. Спасибо польской полиции? за оперативное вмешательство. После завершения карьеры я, наверное, уйду в ММА или UFC, как наша чемпионка Йоанна Енджейчик».

36-летняя полька является трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы. Также ей принадлежит мировой рекорд в метании молота (82,98 м).

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