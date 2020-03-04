Олимпийская чемпионка в беге Джебет дисквалифицирована на четыре года

Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 3000 метров Рут Джебет дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает AP.

В допинг-пробе 23-летней спортсменки обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. Дисквалификация представительницы Бахрейна отсчитывается с 4 февраля 2018 года. Ее результаты с 1 декабря 2017 года по 18 февраля 2018-го аннулированы.