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Допинг

Олимпийская чемпионка в беге Джебет дисквалифицирована на четыре года

18:33
Рут Джебет. Фото Reuters
Рут Джебет. Фото Reuters

Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 3000 метров Рут Джебет дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает AP.

В допинг-пробе 23-летней спортсменки обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. Дисквалификация представительницы Бахрейна отсчитывается с 4 февраля 2018 года. Ее результаты с 1 декабря 2017 года по 18 февраля 2018-го аннулированы.

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