Олимпийская чемпионка призвала главу USADA следить за уборкой своего дома

Олимпийская чемпионка 2016 года в прыжках с шестом гречанка Екатерини Стефаниди раскритиковала главу USADA Трэвиса Тайгарта. Последний ранее призвал отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде.

Ранее трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене посоветовала Тайгарту следить за языком.

— Честно говоря, если учесть стероидосодержащее мясо, а также пропущенные допинг-тесты в этой части мира, я должна признать, что у USADA тоже не лучшая репутация. Следите в первую очередь за уборкой своего дома, — написала Стефаниди в Twitter.

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