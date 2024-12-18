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Олимпийская чемпионка Мастеркова назвала «Последний герой» самым страшным проектом в своей жизни

Алина Савинова
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Советская и российская легкоатлетка Светлана Мастеркова сравнила свой опыт участия в шоу «Форт Боярд» и в проекте «Последний герой. Русский сезон».

«Где было страшнее и опаснее? «Последний герой» для меня — это самый незабываемый период, самый сложный, страшный и непредсказуемый проект. Я не знаю, смогла бы пройти этот путь еще раз. Это большой вопрос», — цитирует Мастеркову «Газета.Ru».

Она отметила, что физические испытания на «Последнем герое» были весьма сложными: например, ей пришлось в течение 40 минут выполнять беговой челнок.

56-летняя Мастеркова является двукратной олимпийской чемпионкой (1996, 1999), а также чемпионкой Европы (1998) и мира (1999).

Источник: Газета.Ru
легкая атлетика
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