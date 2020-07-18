Олимпийская чемпиона по прыжкам в длину Татьяна Лебедева назначена руководителем оздоровительного-физкультурного комплекса РУДН. При этом у нее была дисквалификация после перепроверки проб за 2008 год. Спортсменка объяснила, почему не считает свое назначение выходящим за рамки дозволенного.

— Я уже понесла наказание, — напомнила Лебедева. — Что мне теперь еще сделать? И что я могу сделать студентам? Накормить их допингом? Моя задача совсем в другом — помочь им полюбить спорт. Чтобы через него они открывали сильные качества своего характера. Хочу создать такую среду, при которой можно будет зажигать сердца.

Да, у меня забрали две медали. Но вместе с тем я принесла России олимпийское золото, шесть побед на чемпионатах мира и мировой рекорд. Считаете, я не дала стране ничего хорошего и меня нужно отодвинуть вообще от всего?

Дисквалификация закончилась, но жизнь-то продолжается. Думаю, со своим опытом, я могу привнести что-то хорошее и полезное. У нас любят назначать каких-то неизвестных людей, с надеждой, что они спасут ситуацию. Того же Юрченко можно вспомнить. Говорили, что за ним нет темных историй, он чист и наверняка справится. Но человек не топил душой за это дело, не любил он легкую атлетику. Как и Шляхтин. И чем все закончилось? Для меня же спорт — это дело всей жизни. Я продолжаю им заниматься.

Каждый может ошибиться. И в любом случае ответственность за все, что попадает в организм — на спортсмене. Но я понесла наказание. Потеряла две олимпийские медали. Да и не только их. Что теперь мне прикажете делать? (Владимир Иванов)

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