Вовк — о поддержке в лечении: «Какой-то адресной, конкретной помощи за полтора года не было»

Чемпионка страны 2022 года в стипль-чезе, серебряный призер Игр БРИКС на дистанции 5000 метров Ольга Вовк рассказала «СЭ» о ситуации с лечением травмированных ахиллов, которые не позволили ей набрать форму перед чемпионатом России по легкой атлетике в Казани.

— Федерация, ЦСП Минспорта как-то помогают?

— Все сочувствуют, но какой-то адресной, конкретной помощи за полтора года не было. Я могу позвонить, попросить сделать МРТ, отправить меня в ФМБА. Ну, я приехала, мне укололи плазму, и я просто ушла, волоча ногу за собой. Сказала, что больше туда не пойду.

Не жду того, что за меня что-то оплатят, просто хотелось бы, чтобы меня направили к какому-то грамотному специалисту, обладающему хотя бы какими-то знаниями, потому что пока это все на уровне сочувствия.