Вовк — о причинах старта с травмой: «Нужно отрабатывать зарплату»

Чемпионка страны 2022 года в стипль-чезе, серебряный призер Игр БРИКС на дистанции 5000 метров Ольга Вовк рассказала «СЭ» о причинах, по которым вышла на старт чемпионата России по легкой атлетике в Казани травмированной.

— Оля, что с ногой?

— У меня невозможно болят ахиллы, просто невозможно. До этого чемпионата я уже просто доживала, вышла на обезболах. Во мне сейчас вся аптека плавает. Уже все, что разрешено, использую — просто для того, чтобы выйти и добежать.

— Давай по-взрослому. Из-за денег?

— Конечно. Это чемпионат России, мы целый год живем за счет этого. Нужно было выходить, зарабатывать какую-то ставку, отрабатывать зарплату. У меня огромное желание выступать, очень хочу бежать шоссе, «десятку», «пятерку», стипль, но ничего не могу сделать, жутко болят ноги. Поэтому приходится отрабатывать необходимый минимум, ставки, и все — уходить на лечение.